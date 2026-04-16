မြန်မာသံရုံး၊ ဟနွိုင်းမြို့၌ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အခမ်းအနားကျင်းပ

(၁၃-၄-၂၀၂၆၊ ဟနွိုင်း)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အခမ်းအနားကို ၁၂-၄-၂၀၂၆ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဟနွိုင်းမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး ပရဝုဏ်အတွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မြန်မာရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အခမ်းအနားကို မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဝေလင်းနှင့် ဇနီး ဦးဆောင်၍ မြန်မာစစ်သံမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်ထွန်းနိုင်နှင့် ဇနီး၊ သံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာရှနှင့် တောင်ပစိဖိတ်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh အပါအဝင် ဟနွိုင်းမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံ နိုင်ငံသံရုံးများအပါအဝင် ပြည်ပသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီး/ခင်ပွန်းများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့် သံတမန်များ၊ ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်တက်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဝေလင်းက နှစ်သစ်ကူး အမှာစကားနှင့် နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းများပြောကြား၍ ယူနက်စကို၏ လူသားမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် အစဉ်အလာများကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာသံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများက မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် အဆိုအကများဖြင့် ကပြသီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်များအား သင်္ကြန်ရိုးရာအစားအစာများဖြစ်သည့် သင်္ကြန်ထမင်း၊ မုန့်လုံးရေပေါ်၊ ရွှေရင်အေး စတုဒီသာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကာ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။