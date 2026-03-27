လန်ချန်း-မဲခေါင်နိုင်ငံများ အမျိုးသမီးရေးရာ နှီးနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၆ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၂၅-၃-၂၀၂၆ရက်၊ နန်နင်း)
နန်နင်းမြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ခိုင်ဆုလင်းသည် ၂၄-၃-၂၀၂၆ ရက်တွင် GuangYueZun Wuxiang ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လန်ချန်း-မဲခေါင်နိုင်ငံများ အမျိုးသမီးရေးရာ နှီးနှောဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၆ (Lancang-Mekong Countries Women's Exchange Event 2026) အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ဒေသတွင်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၌ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း လွန်စွာအရေးပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရန်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို စုစည်းကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၃)ရပ်ဖြစ်သည့် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှုတိုးချဲ့ရေး၊ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာနှင့် STEM ပညာရေးကို တန်းတူရရှိရေး၊ ထို့ပြင် လန်ချန်း-မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းအားများကို ပေါင်းစပ်လိုက်ပါက ငြိမ်းချမ်း၍ သာယာဝပြောသော အနာဂတ်ကို အတူတကွ တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို “ မျှဝေခံစားရမည့် အနာဂတ်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အင်အားကို စုစည်းစို့” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့်ကျင်းပရာ ကွမ်ရှီးကျွမ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Hu Jingbo၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms. Pan Yan၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြတ်မြတ်ဦး ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ ကမ္ဘောဒီးယား အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Thoeun Sarkmarkna နှင့် လာအိုအမျိုးသမီး သမဂ္ဂ၊ အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. Ninpaseuth Xayaphonesy ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Lang Son အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Nguyen Thi Hong Van နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြု China-ASEAN သုတေသနအင်စတီကျုမှ သုတေသနအရာရှိ နှင့် ကထိက Dr. Nisachol Thaithong ၊ နန်နင်းမြို့အခြေစိုက် ကေင်စစ်ဝန်ချုပ်များ၊ သံတမန်များနှင့် တရုတ်အမျိုးသမီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။