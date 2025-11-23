အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အထူးအစည်းအဝေး(၄/၂၀၂၅) သို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၁၅-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ မလက္ကာမြို့)
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလက္ကာမြို့တွင် ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ ရက်မှ ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်(AICHR) အထူးအစည်းအဝေး (၄/၂၀၂၅) သို့ အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဆွေ ဦးဆောင်၍ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသီဟဟိန်း ပါဝင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ AICHR ကိုယ်စားလှယ် H.E. Edmund Bon Tai Soon က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ AICHR ကိုယ်စားလှယ်များ/ တွဲဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ AICHR ကိုယ်စားလှယ်များ၏လက်ထောက်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေး မှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် AICHR ကိုယ်စားလှယ်များသည် (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်(၂) ရပ် ဖြစ်သည့် the ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment နှင့် the ASEAN Declaration on Promoting the Right to Development and the Right to Peace တို့အား ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး အဆိုပါထုတ်ပြန် ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့် နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
AICHR ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် AICHR လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး The AICHR Operational Guidelines on External Communications Received and the AICHR Note on Responsible Business and Migration in ASEAN ကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နယ်စပ်ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခနှင့် တင်းမာမှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ လူကုန်ကူးမှုများ၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ဆိုက်ဘာအမှုအခင်းများ၊ တယ်လီဖုန်း နှင့် အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူအခွင့်အရေး စာချုပ်စာတမ်းများ တွင်ပါဝင် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးမှုများ၊ မသန်စွမ်း များအတွက် အခွင့်အရေးများ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးများ၊ လုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အရေးများစသည်တို့ကို အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် AICHR ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကော်မရှင်၏ သိက္ခာထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ အပါအဝင်ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး H.E. Volker Turk နှင့် ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ the Aisa Dialouge on Force Migration (ADFM) နှင့် ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင်လည်းကောင်း သီးခြားစီ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါ သည်။ ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် အမှုအခင်းများ၊ မညီမျှမှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ လုံခြုံရေး စသည့် လူအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကဏ္ဍများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ The Aisa Dialouge on Force Migration (ADFM)နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ၂၀၂၅ ခုနှစ် AICHR ဥက္ကဋ္ဌ၊ မလေးရှားနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်က ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ AICHR ဥက္ကဋ္ဌ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်၍ အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်(AICHR) အထူး အစည်းအဝေး(၄/၂၀၂၅) ကို အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။