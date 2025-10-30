ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ တတိယအကြိမ် ယူရေးရှားဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မင့်စ်နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ

ဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မင့်စ်မြို့၌ ကျင်းပနေသည့် ယူရေးရှားဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မင့်စ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေသည် နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေသည် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဆာဂျီ လတ်ဗ်ရော့ နှင့်လည်းကောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင် ဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ မက်ဇင် ရူဇင်ကော့ဗ် နှင့် လည်းကောင်း သီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်အတွက် ဦးစားပေးကဏ္ဍများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းတွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများသို့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဒူးမား လွှတ်တော်တို့မှ လေ့လာသူများလွှတ်သွားရန်ရှိကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံသားများအတွက် အပြန်အလှန်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ် ၂၀၂၅- ၂၀၂၇ ခုနှစ်တို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင် ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ မက်ဇင် ရူဇင်ကော့ဗ် နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာ-ဘယ်လာရုစ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရန်ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ရှိသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးမည့်ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ သွားရောက်၍ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိတို့ နေထိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဘာသာစကားလေ့လာသင်ကြားရန်လိုကြောင်း၊ AI အပါအဝင် ခေတ်မီ နည်းပညာများကို လေ့လာသင်ယူပြီး ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက် သွားရန်လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသူများဖြစ်သဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ကောင်းမွန်သည်ထက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားရန်လို ကြောင်း၊ သံတမန်ဆိုသည်မှာ ရန်သူကိုပင် မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသူများနှင့် နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်။