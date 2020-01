Open Debate on Upholding the United Nations Charter to Maintain International Peace and Security ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ တံခါးဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲ၌ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်၊ ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား

(၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးယောက်)

Open Debate on Upholding the United Nations Charter to Maintain International Peace and Security ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၊ တံခါးဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲကို ၉-၁-၂၀၂၀ နှင့် ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့၏ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါမိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းသော၊ လုံခြုံမှုရှိသော၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာသော၊ တန်းတူညီမျှမှုရှိသော နိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အခြေခံမှုများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် ယုံကြည်မှုတို့ဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တာဝန်ကျေသော အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက စုပေါင်းဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် သမားရိုးကျနှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်သော လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ယခုလိုအခြေအနေမျိုးတွင် ပိုမိုခိုင်မာသော ကုလသမဂ္ဂကို လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၏ အခြေခံမှုများကို တိတိကျကျ လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးရန်၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု၊ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ နိုင်ငံရေးကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် ပြည်တွင်းရေး၌ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုမှု စသည့်အခြေခံမှုများကို လေးစားလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ပဋိပက္ခများနှင့် အငြင်းပွားမှုများကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတို့မှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဘက်မလိုက်ခြင်းနှင့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ကျကျရှိခြင်း စသည့်အခြေခံမှုများကို ကျင့်သုံးရန်နှင့် စံနှစ်ခုထားခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေး အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရန်စသည်တို့ကို အဓိက ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။