လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအား ပူးတွဲတာဝန်ယူထားသည့် မြန်မာသံရုံး၊ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဒေါက်တာခင်သီတာအေး ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၊ LuxExpo ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Nexus Luxembourg 2026 ဖွင့်ပွဲနှင့် ASEAN Day in Luxembourg 2026 အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီး H.E. Mr. Xavier Bettel က အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများအား တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Nexus Luxembourg 2026 အခမ်းအနားနှင့် ပြပွဲများ ကို အာဆီယံသံရုံးမှ သံတမန်များနှင့်အတူ လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပြီး စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့် အလမ်းများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Nexus Luxembourg 2026 ၏ “Crossroads for Collaboration in Tech between Southeast Asia and Luxembourg” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့လည်း မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Nexus Luxembourg 2026 သည် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်တီထွင်သူများအကြား ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးလျက်ရှိကာ စိတ်ပါဝင်စားသူ ၁၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် အခမ်းအနားတွင် ASEAN Day in Luxembourg 2026 အစီ အစဉ်ကို ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပြီး အာဆီယံနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ် တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Nexus Luxembourg 2026 နှင့် ASEAN Day in Luxembourg 2026 အခမ်းအနားသို့လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ပါဝင်တက်ရောက်(၁၁-၆-၂၀၂၆၊ လူဇင်ဘတ်)
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအား ပူးတွဲတာဝန်ယူထားသည့် မြန်မာသံရုံး၊ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဒေါက်တာခင်သီတာအေး ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၊ LuxExpo ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Nexus Luxembourg 2026 ဖွင့်ပွဲနှင့် ASEAN Day in Luxembourg 2026 အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီး H.E. Mr. Xavier Bettel က အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများအား တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။