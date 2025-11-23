Naypyitaw State Academy မှ Internship ကျောင်းသား/သူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးအစီအစဥ် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

(၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ နေပြည်တော်)
Naypyitaw State Academy မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး အစီအစဥ် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာသံတမန်သင်တန်း ကျောင်း (Myanmar Diplomatic Academy) ၌ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Naypyitaw State Academy၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာန ကျောင်းသား/သူ (၆)ဦး၊ ဥပဒေပညာဌာနမှ ကျောင်းသား/သူ(၁၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၉)ဦးတို့သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်မှ ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်အထိ လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးအစီအစဉ် (Internship Program)ဖြင့် လာရောက်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးအစီအစဥ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးတို့က လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ရှင်းလင်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ NSA ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း၊ သံတမန်ရေးရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်းသို့ လေ့လာသူများအဖြစ် တက်ရောက်ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပညာတော် သင်သွားရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများ၏ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်စာတမ်းများ ပြုစုရေးသားခြင်းနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ Naypyitaw State Academyမှ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာန၊ ဥပဒေပညာဌာနတို့မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားအစီအစဥ်အရ စာတမ်းရေးသားရာတွင် ပထမရသောအဖွဲ့မှ စာတမ်းဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်းမှ ပိတ်ပွဲအမှာစကားပြောကြားခြင်းနှင့် Naypyitaw State Academy၊ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနုနုလွင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနား အား ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။