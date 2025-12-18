International Migrants Day သို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့က ပါဝင်ဆင်နွှဲ

(၁၅-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ စင်ကာပူ)
စင်ကာပူနိုင်ငံ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower-MOM) ကြီးမှူး၍ International Migrants Day ကို ၁၄-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့ ၁၅၀၀ နာရီမှ ၁၉၀၀ နာရီအထိ စင်ကာပူမြို့ D’ Maquree Hall ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
International Migrants Day အခမ်းအနားသို့ မြန်မာသံရုံးအပါအဝင် စင်ကာပူမြို့ အခြေစိုက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံရုံး၊ တရုတ်သံရုံး၊ အိန္ဒိယသံရုံး၊ ဖိလစ်ပိုင်သံရုံး၊ သီရိလင်္ကာသံရုံး၊ ထိုင်းသံရုံး၊ ဗီယက်နမ်သံရုံးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက သက်ဆိုင်ရာဒေသ ထုတ်ကုန်များနှင့် အစားအစာများကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြပြီး အဆိုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ MOM ဝန်ကြီး Mr. Tan See Leng တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကာ ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားဦးရေတစ်သောင်းကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့က မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်များ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ငရုတ်သီးကြော်များ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်ထုပ်များ၊ ရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်းနှင့် မြန်မာအစားစာများ ဘီစကစ်၊ ကွတ်ကီးများဖြင့် မိတ်ဆက်ဧည့်ခံဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။