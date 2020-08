India-Myanmar Convergence ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း

(၇-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးဒေလီမြို့)

အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်သည် (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၄၃၀ နာရီအချိန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Institute of Social and Cultural Studies (ISCS) နှင့် အိန္ဒိယ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန (ကော်လ်ကတ္တားရုံးခွဲ) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပသည့် “International Webinar on Connect to Reconnect Chapter I _ India-Myanmar Convergence” ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်၌ Speaker အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်တွင် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Saurabh Kumar၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာရှိ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Anita Prakash၊ Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS) မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဘလှအေးနှင့် Hindu Business Line မှ သုတေသီ Mr. Pratim Ranjan Bose တို့ ပါဝင်တက်ရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိလိုသည်များအား ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။