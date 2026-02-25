IAEA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီ အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ပါဝင်တက်ရောက်

(၂၄-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီမှ အခြားအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ(IAEA) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Rafael Mariano Grossi အား ၂၃-၂-၂၀၂၆ ရက်တွင် ဗီယင်နာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာရှိ IAEA ဌာနချုပ်၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် IAEA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အေဂျင်စီ၏ နည်းပညာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှ အာဆီယံတစ်နိုင်ငံချင်း၏ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများအား ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နေမှု၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ အသေးစားနျူကလီးယားဓါတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းများတွင် နျူကလီးယားလုံခြုံရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးနေမှု၊ နယူးယောက်မြို့ တွင် ကျင်းပမည့် (၁၁)ကြိမ်မြောက် နျူကလီးယားလက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးနှင့် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးပြုရေးကဏ္ဍများတွင် IAEA ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များက အာဆီယံနှင့် IAEA တို့အကြား အာဆီယံအဏုမြူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေဖြင့် ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ကွန်ရက် (ASEANTOM)နှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှု၊ NPT ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံတွင် အပြုသဘောရလဒ်ဖြစ်ထွန်းရေးမျှော်မှန်းထားမှု၊ အာဆီယံ အနေဖြင့် NPT ပါ နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် မပြန့်ပွားရေးတို့ကို ထောက်ခံလျက် အရှေ့တောင် အာရှနျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ရေးဇုန် (SEANWFZ) ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အထောက်အကူပြုပေးလျက်ရှိမှု တို့ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အာဆီယံနှင့် IAEA အကြား ASEANTOM နှင့် ဒေသတွင်း စီမံကိန်းအများအပြားမှတစ်ဆင့် ခိုင်မာသော မိတ်ဖက်ပြုဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် တန်ဖိုးထားကြောင်း၊ IAEA က မြန်မာနိုင်ငံသို့ နည်းပညာအကူအညီများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေမှု၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အသေးစားနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းအတွက် နျူကလီးယား လုံခြုံမှု နှင့်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့်လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးနေမှု၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ငလျင်ကြီးအပြီး နည်းပညာအဖွဲ့စေလွှတ်ပေးမှု၊ အသေးစား Ultrasound စက် များ နှင့် X-ray စက်များ ပံ့ပိုးပေးခဲ့မှုတို့အပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်က နျူကလီးယားမတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် အကူအညီပေးရေးကွန်ဗင်းရှင်း (Assistance Convention) သို့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ မကြာမီ အသုံးပြုပြီး လောင်စာနှင့် ရေဒီယို သတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကွန်ဗင်းရှင်း (Joint Convention) တွင် ပါဝင်ရန်ရှိကြောင်းတို့ကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။