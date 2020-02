H.E. U Myint Lwin Presents Credentials to President of the Republic of Turkey

U Myint Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Turkey, presented his Credentials to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey on 4 February 2020 in Ankara.

Ministry of Foreign Affairs

Nay Pyi Taw

Dated. 7 February 2020

သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင် တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်

တူရကီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင်သည် ၎င်း၏ သံအမတ် ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် အန်ကာရာမြို့၌ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရီဆက် တေရဖ် အဒိုဂန်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေပြည်တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်