German Asia-Pacific Business Association (OAV) က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “Ambassadors-in Dialogue webinar: The Impact of Covid-19 on German-Asia Business” ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း

(၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘာလင်)

ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်သည် ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၀၃၀ နာရီတွင် အာရှ-ပစိဖိတ်နိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဂျာမန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (OAV) က “Ambassadors-in-Dialogue webinar: The Impact of Covid-19 on German-Asia Business” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြီးမှူးကျင်းပသည့် Video Conferencing သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ၌ အာရှ-ပစိဖိတ်နိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဂျာမန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (OAV) ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Hans-Georg Frey နှင့်အတူ ဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးများက panelists များအဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် panelists များက ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံများတွင် Covid-19 ရောဂါထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ သံအမတ်ကြီးများက ၎င်းတို့ တစ်နိုင်ငံချင်း စီအလိုက် ရောဂါထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှု များကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး Covid-19 အလွန်ကာလတွင် ဂျာမန်-အာရှ စီးပွားရေး ပြန်လည် လည်ပတ်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိမှု များနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင် ဆွေးနွေးပွဲ ပါဝင်တက်ရောက် သော သံအမတ်ကြီးများက ၎င်းတို့အမြင်များကို ဆန္ဒပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။