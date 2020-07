FAO ကောင်စီ၏ (၁၆၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ ရောမမြို့)

အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization – FAO) ကောင်စီ၏ (၁၆၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်အထိ Virtual modality ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ရောမမြို့၊ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစီအစဉ် (၁၅)ခုပါရှိပြီး (၁၀)ခုကို ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ (၅)ခုကို စာဖြင့်ရေးသား၍ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် FAO ကောင်စီ၏ Independent Chairperson Mr. Khalid Mehboob နှင့် FAO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. Qudong Yu တို့က အဖွင့်မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် FAO ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အီတလီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် အစည်းအဝေးအစီအစဉ် Item3: Further Adjustments to the Programme of Work and Budget 2020-21 ၊ Item6: Report of the 128th session of the Programme Committee (8-18 June 2020) နှင့် Item10: Impact of the Covid-19 pandemic on food security and food systems တို့တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ မြန်မာသံရုံး၊ သံမှူးကြီးက Item9: International Platform for Digital Food and Agriculture တွင် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် သံအမတ်ကြီးသည် Item 4: Programme Implementation Report 2018-2019 ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် FAO ဆိုင်ရာအာရှဒေသအုပ်စု၏ ပူးတွဲမိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ကောင်စီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သုံးဦးအဖြစ် ကော်စတာရီကာနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံက အာရှဒေသအုပ်စု ကိုယ်စားပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ရက်တွင် ကောင်စီသို့ တင်ပြသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများ၏ အစီရင်ခံစာများကို ကောင်စီ၏ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ အတည်ပြု၍ FAO ကောင်စီ၏ (၁၆၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။