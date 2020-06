COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် အလုံပိတ် လူနာသယ်ယူသည့်စင် (Negative Pressure Carrier) နှင့် ရွှေ့ပြောင်းတပ်ဆင်နိုင်သည့် Movable Negative Pressure Equipment တို့အား လက်ခံရရှိ

(၅-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ ဆိုးလ်မြို့)

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် WOSEM Co., Ltd. မှလှူဒါန်းသည့် ကိုရီးယားဝမ်ငွေ ၅၀ သိန်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၇ သိန်း) တန်ဖိုးရှိ အလုံပိတ်လူနာသယ်ယူသည့်စင် (Negative Pressure Carrier) ၁ ခု နှင့် ကိုရီးယားဝမ်ငွေ ၃၅ သိန်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၀ သိန်းခန့်) တန်ဖိုးရှိ ကူးစက်ရောဂါများအတွက် အထူးကြပ်မတ်ဆေးကုသခန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ရွှေ့ပြောင်း တပ်ဆင်နိုင်သည့် Movable Negative Pressure Equipment ၁ ခုတို့အား WOSEM Co., Ltd. ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Mr. Lee Myung-Sik ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် JBJ Entertainment ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Ms. Jung Bun-ja တို့မှ ၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၀:၃၀ နာရီအချိန်တွင် မြန်မာသံရုံးသို့ လာရောက် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင်မှ လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။

WOSEM Co., Ltd. ၏ တာဝန်ရှိသူများမှ လှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများ၏ အသုံးဝင်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံ တို့ကို သရုပ်ပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီး သံအမတ်ကြီးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလွှာ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ စုစုပေါင်း ဝမ် ၈၅ သိန်း (မြန်မာကျပ် ငွေ ၉၇ သိန်း) တန်ဖိုးရှိ လှူဒါန်းပစ္စည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမည့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း (Myanmar Airways International-MAI) ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် ဆောလျင်စွာ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။