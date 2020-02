Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC 1976) နှင့် ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုကောလ် ၁၉၉၆ တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အတည်ပြုခဲ့သည့် Instrument of Accession အား သွားရောက်အပ်နှံခဲ့ခြင်း

(၇-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ လန်ဒန်မြို့)

ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းသည် ၄-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် IMO ရုံးချုပ်၌ IMO အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Kitack Lim နှင့် တွေ့ဆုံ၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (International Maritime Organization – IMO) မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC 1976) နှင့် ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုကောလ် ၁၉၉၆ တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုပါဝင်ကြောင်း စာချွန်လွှာ (Instrument of Accession) မူရင်းအား အပ်နှံခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပရိုတိုကောလ်များတွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ နိုင်ငံတကာမှ ချမှတ်ထားသော ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ရေကြောင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ပင်လယ်ပြင် ညစ်ညမ်းမှုများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။