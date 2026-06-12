မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဝင်းလဲ့ဖြူသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆမ်ခရမ်မန်တိုမြို့၊ SAFE Credit Union Convention Center ၌ ၁၀–၆-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် California Business Outlook သို့ ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဆန်ဖရန်စ္စကိုနှင့် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များအပါအဝင် ဧည့်ပရိသတ် ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jennifer Barrera က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များ၊ အောက်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာ ကုမ္ပဏီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက
Panel Speakers များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ နိုဝင်ဘာနှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဇွန်လ ပဏာမရွေးကောက်ပွဲ၊ ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ သုံးစွဲလာမှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွါးရေး၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ စသည့် ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် The Governor’s Mansion ၌ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂယ်ဗင်နယူဆမ်မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဧည့်ခံပွဲသို့ လည်းကောင်း၊ SAFE Credit Union Convention Center ၌ ကျင်းပသည့် ညစာစားပွဲသို့ လည်းကောင်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
California Business Outlook သို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်တက်ရောက်(၁၀-၆-၂၀၂၆၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဝင်းလဲ့ဖြူသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆမ်ခရမ်မန်တိုမြို့၊ SAFE Credit Union Convention Center ၌ ၁၀–၆-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် California Business Outlook သို့ ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။