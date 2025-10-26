ASEAN-China (Beijing Municipal Administrative Center) Trade and Investment Promotion Conference ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့  မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား 

(၂၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ပေကျင်း)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့၊ Beijing International Fortune Center၊ Zijin Hall ၌ ၂၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ နံနက် ၀၉:၃၀ နာရီတွင် ပေကျင်း မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးစင်တာ၏ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား အစိမ်းရောင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင် ရေးဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် (ASEAN-China (Beijing Municipal Administrative Center) Trade and Investment Promotion Conference) သို့ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေမှ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ညီလာခံကို အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တောက်ပသည့်အနာဂတ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် “Join Hands for Green Development and Build a Bright Future” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြား အစိမ်းရောင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ လက်တွေ့ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင် အရှိန် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပိုမိုလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းသည် နိုင်ငံအားလုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် နိုင်ငံတော်ကဏ္ဍစုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံများအချင်းချင်း စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နောင်အနာဂတ်တွင် အတူတကွဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်ကြ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိမ်းရောင်ကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာမျှဝေခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့သည် အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍ တွင် ပါဝင်ပါကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍသစ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပူးပေါင်းသုတေသနပြုခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံများအကြား ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ တီထွင်မှုအတတ်ပညာရှင်များအား လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပေကျင်းမြူနီစီပယ်အစိုးရ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်၊ တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ တရုတ်နိုင်ငံခြားဘာသာထုတ်ဝေရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ၊ အာဆီယံ-တရုတ်စင်တာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်ကြီးများကလည်း မိန့်ခွန်းများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အာဆီယံနိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။