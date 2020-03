Bay of Bengal Initiative for

Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

(BIMSTEC)

Announcement of Additional Information for the BIMSTEC Flag and Logo Competition

Application Deadline – 15-5-2020

Email Address for Application – myanmar@gmail.com

(Email copy to:bimsteclogo-sec@bimstec.org )

-Detailed information including Terms and Conditions and selection process will be available at the official facebook pages of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Information (Ministry of Foreign Affairs Myanmar, MOI Webportal Myanmar). The application forms can be downloaded at the Ministry of Foreign Affairs’s website (mofa.gov.mm).

-Reference Information will be available at BIMSTEC website (bimstec.org).

-All Myanmar citizens either individual or a team are eligible for competition.

-For more details, please contact the Sub-Regional Cooperation Division, Ministry of Foreign Affairs, Telephone Number: 067-3412447 at office hours.

Sub-Regional Cooperation Division

Ministry of Foreign Affairs

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေသတွင်း ကဏ္ဍစုံနည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုအစီအစဉ် (ဘင်းမ်စတက်)

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

ဘင်းမ်စတက်အလံနှင့် Logo ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပြင်ဆင်ကြေညာခြင်း

နောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်နေ့ရက်- ၁၅-၅-၂၀၂၀ရက်

ပေးပို့ရမည့်အီးမေးလ်လိပ်စာ- bimsteclogo.myanmar@gmail.com

(မိတ္တူကိုbimsteclogo-sec@bimstec.orgသို့ မပျက်မကွက်ပေးပို့ရမည်။)

-ပြိုင်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လျှောက်လွှာပုံစံများနှင့် အချက်အလက်များကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သည့် www.mofa.gov.mm တွင် Download ရယူနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာများဖြစ်ကြသည့် Ministry of Foreign Affairs Myanmar နှင့် MOI Webportal Myanmar တို့တွင်လည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

-မှီငြမ်းနိုင်ရန် BIMSTEC ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို www.bimstec.org တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

-မြန်မာနိုင်ငံသားမည်သူမဆိုတစ်ဉီးချင်း/အဖွဲ့လိုက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။

-ပြိုင်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များရှိပါက ဒေသခွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ ၃၄၁၂၄၄၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဒေသခွဲဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာန

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘင်းမ်စတက် အလံအသစ်နှင့် Logo အသစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်သူများလိုက်နာရမည့် အဓိကအချက်များ

ဆုရွေးချယ်ခံရသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်/အဖွဲ့အားအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။

ဘင်းမ်စတက်အလံအသစ်နှင့် Logo အသစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

ပြိုင်ပွဲကာလသည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် ဘင်းမ်စတက်အလံ၊ Logo ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပူးတွဲပါပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာ (ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက် များအပါအဝင်) (Annex-A) ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်လျက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာလုံးရေ ၁၅၀ နှင့် ၃၀၀ ကြားရေးသားထားသည့်ရှင်းလင်းချက်တို့ကိုmyanmar@gmail.comသို့လိပ်မူပေးပို့ပြီးbimsteclogo-sec@bimstec.orgသို့ မိတ္တူပေးပို့ရမည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်ဒီဇိုင်းများသည် အခြားသူများ၏ ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ကိုထိပါးခြင်းမရှိစေဘဲကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းများသာဖြစ်ရမည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး/တစ်ဖွဲ့သည် အများဆုံးဒီဇိုင်း(၂)ခုအထိတင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။

တင်သွင်းမည့် Font အားလုံးကို outlines သို့ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပြီးတင်သွင်းမည့် ဖိုင်တွင် sport colours (သို့မဟုတ်) RGBcoloursများပါဝင်ပါက ၎င်းတို့ကိုCMYK သို့ ပြောင်းလဲ၍ တင်သွင်းရမည်။

jpg ၊pdf / pngဖိုင်အမျိုးအစားများကိုသာလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်ဒီဇိုင်းသည် အနည်းဆုံး ၂ လက်မရှည်လျားရမည်ဖြစ်ပြီးresoulutionကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ကာ 100 % size အတွက် တစ်လက်မလျှင် အနည်းဆုံး 300 pixels ရှိရမည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်ဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်တွင် 100 % ဖြင့် ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါကရှင်းလင်းမှုရှိရန်(not pixilated or bit-napped) လိုအပ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသည့် ဒီဇိုင်းကိုဘင်းမ်စတက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ မူပိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းဖန်တီးသူအနေဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

ဘင်းမ်စတက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဘင်းမ်စတက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ဆုရရှိသည့် ဘင်းမ်စတက်အလံနှင့် logo အားသင့်လျော်ရာပုံစံဖြင့် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

Download Application Form