2026 International Day of Forests အခမ်းအနားသို့ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက်

(၂၀-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ဆိုးလ်)
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်မောင် သည် ၁၉-၃-၂၀၂၆ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ DMZ Forest ၌ Korea Forest Service နှင့် Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) တို့ပူးတွဲကျင်းပပြုလုပ်သည့် 2026 International Day of Forests အခမ်းအနားသို့ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ AFoCO မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက်သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံတမန်အရာထမ်းများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဌာန (Korea Forest Service) မှ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Park Eun-sik မှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Chung Keeyong နှင့် AFoCO ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ H.E. Dr. Park Chongho တို့က ဂုဏ်ပြုအမှာစကားများအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီးအပါအဝင် ကာဂျစ္စတန်၊ ဂျာမနီ၊ တာဂျစ် ကစ္စတန်၊ ကာဇက်စတန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ လာအိုနှင့် ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်ကြီးများမှ ဂုဏ်ပြုစကားများအသီးသီး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သစ်တောထွက်ကုန်များမှ ရရှိသည့်ပစ္စည်းများအား ခင်းကျင်းပြသထားမှုအခြေအနေများနှင့် သစ်တောဝန်းကျင်ကို လမ်းလျှောက်လေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။