2025 World Cities Day China Observance သို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်တက်ရောက်

(၂၈-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ချုံချင့်)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချုံချင့်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးကျော်ဇေယျာလင်းသည် ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ ရက်တွင် ချုံချင့်မြူနီစီပယ်မြို့ရှိ Yuelai International Convention Center တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2025 World Cities Day China Observance ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ချုံချင့်မြူနီစီပယ်ကော်မတီ CPC ပါတီအတွင်းရေးမှူးနှင့် CPC ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် မစ္စတာ ယွမ်ကျားကျွင်းက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး မစ္စတာ Ni Hong၊ ချုံချင့် မြူနီစီပယ် မြို့တော်ဝန် Mr. Hu Henghua၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Gauteng ပြည်နယ် တရားရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Vuyo Mhlakaza-Manamela ၊ UN-Habitat အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ဆိုင်ရာရုံးမှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Kazuko Ishigaki နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဧည့်သည်တော်များ၊ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ၊ ချုံချင့်နှင့် ချန်ဒူးမြို့အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခြားဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ 2025 World Cities Day China Observance Event ကို ချုံချင့်မြို့တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ “People-Centered Smart Cities Towards the Future” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာပြခန်းများ ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍတွင် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု စင်္ကြံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။