1st INDO ASEAN Oceanic Business Summit & Expo သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း

(၄-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးဒေလီ)

၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ Confederation of Indian Industry (CII) ကုန်သည် အသင်း၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ပထမအကြိမ် INDO ASEAN Oceanic Business Summit & Expo ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ကုန်စည်ပြပွဲအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ Virtual Platform ဖြင့် ကျင်းပရာတွင် ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ၎င်းဆွေးနွေးပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အာဆီယံနှင့် သမုဒ္ဒရာဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၏ Session on Regional Integration and Connectivity ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်သို့ မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ကုန်စည်ပြပွဲ၌ အာဆီယံနှင့် သမုဒ္ဒရာဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၏ ဒေသတွင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကွန်ရက် ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ၄.၈.၂၀၂၀ နေ့၊ အိန္ဒိယစံတော်ချိန် နံနက် ၀၈း၃၀ နာရီမှ ၀၉း၄၅ နာရီအတွင်း ပထမဦးစွာ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် CII မှ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr R Dinesh က ဆွေးနွေးပွဲ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဩစတေးလျ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဖီဂျီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ နယူးဇီလန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဒေသတွင်းလွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုတို့၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အလားအလာရှိသည့် နယ်ပယ်များအပေါ် အသီးသီး ဆွေးနွေးအမှာစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။

၃။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်များတွင် ပထဝီအနေအထားအရ အဓိကထိစပ်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အဓိကကျသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုအား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလျက် ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော မဟာဗျူဟာကျ မိတ်ဖက်များအဖြစ် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရာ၌ ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ Physical နည်းလမ်းအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုများနှင့် Virtual နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုများမှာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်နှင့်အညီ ပိုမို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံဒေသအကြား ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတွင် ကုလားတန်ဘက်စုံ စီမံကိန်းသည် အဓိကအရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းစီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီးပါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဒေသရှိ သီးခြားတည်ရှိနေသော ပြည်နယ်များနှင့် ကော်ကတ္တားဆိပ်ကမ်းအကြား ဆက်သွယ် ပို့ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းကိုဖြတ်သန်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယရှိ ပြည်နယ်များ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရုံမျှသာမက ခရိးသွားလုပ်ငန်းကိုပါ မြှင့်တင်လျက် ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတက်မှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံဒေသအကြား ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရာ၌ အဓိအရေးပါသည့် အခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မိုရေးမြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မဲဆောက်မြို့တို့အကြား ဆက်သွယ် ဖောက်လုပ်မည့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ-ထိုင်း သုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမကြီး ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ စတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကီလိုမီတာ ၁၃၆၀ ကျော် ရှည်လျားသည့် ၎င်းလမ်းမကြီး တည်ဆောက် ပြီးစီးပါက အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံဒေသအကြား စီးပွားရေးနှင့် ဆက်သွယ် သွားလာမှုမှာ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း ပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စိုက်ပျိုးရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ ဆေးဝါး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်းအင် စသည့် ကဏ္ဍစုံ၌ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိနေရာ အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ၎င်းအခွင့်အလမ်းများကို လေ့လာလျက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းဖြင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ထို့နောက် နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီတွင် ဆက်လက်ကျင်းပသည့် ၎င်းဆွေးနွေးပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်သို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် တက်ရောက်ခဲ့ရာ အိန္ဒိယ မြို့ပြနှင့် အိုးအိမ်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Hardeep Singh Puri မှ ဧည့်သည်တော်အကြီးအကဲအဖြစ် ပါဝင်လျက်ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဖီဂျီ၊ မလေးရှားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးမှ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် အမှာစကား အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။