(၇၈) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ

( ၁၆-၁-၂၀၂၆ ရက်၊ အစ္စလာမာဘတ်)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အစ္စလာမာဘတ်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးသည် (၇၈) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသော သမိုင်းကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အောင်မြင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ သံတမန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့်ဖက်ဒရယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့ (FBI) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ မစ္စတာ ကိုင်ဆာ အာမက် ရှိတ် (H.E. Mr. Qaiser Ahmed Sheikh) က အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဝဏ္ဏဟန်က အခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယခုအခမ်းအနားသည် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရေးကို ခိုင်မာစေရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက်ကြွလှပသော ရိုးရာဓလေ့များနှင့် လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်တို့ကို ထင်ဟပ်စေသည့် ယဉ်ကျေးမှုအကပဒေသာများ၊ ရိုးရာတေးဂီတများနှင့် အမွေအနှစ် ပြကွက်များကို တင်ဆက် ပြသခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။