(၅၅) ကြိမ်မြောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ Victory Day အခမ်းအနားသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက်

(၁၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Riaz Hamidullah ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၁၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ ၁၈၀၀ နာရီတွင် နယူးဒေလီမြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသံရုံး၌ ကျင်းပသည့် (၅၅) ကြိမ်မြောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၏ Victory Day အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နယူးဒေလီမြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအကြီးအကဲများ၊ သံတမန်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။