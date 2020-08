(၅၃)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးပွဲ “CPR ASEAN Webinar Series: Cohesive and Responsive under the “New Normal” သို့ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၈-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ ဂျကာတာမြို့)

ဂျကာတာမြို့အခြေစိုက်၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးမှ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမြင့်သည် ၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင် Videoconference ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော (၅၃) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အခမ်းအနားကို ASEAN Anthem ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Retno Marsudi နှင့် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Pham Binh Minh တို့မှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ Committee of ASEAN Youth Cooperation၊ Netizens/Flowers of ASEAN Social Media နှင့် ASEAN Prize Recipients တို့မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် Video ဖြင့် တင်ဆက်ခြင်း၊ အာဆီယံမိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခြင်း၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများအား ဂုဏ်ပြုသည့် အစီအစဉ် “Tribute to Covid-19 Frontline”ကိုတင်ဆက်ခြင်း၊ C-ASEAN မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် “ASEAN as One” တေးဂီတရုပ်သံတို့ဖြင့် တင်ဆက်ခဲ့ပြီး ၀၉၃၀နာရီအချိန်တွင် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

နံနက် ၁၀၃၀ နာရီအချိန်တွင် အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သည် (၅၃)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံဆိုင်ရာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ (CPR)မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော CPR ASEAN Webinar Series : Cohesive and Responsive under the New Normal ဆွေးနွေးပွဲသို့ Videoconference ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အာဆီယံ ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ Think-Tanks များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် H.E. Ambassador Tran Duc Binh က အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် H.E. Ambassador Ade Padmo Sarwono က “ASEAN and its External Partners United Against Covid-19” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်းနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အာဆီယံ လူမှု-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Kung Phoak က “The Social Impact of Covid-19 Situation in ASEAN” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပြီး အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် Online မှတစ်ဆင့် ပေးပို့မေးမြန်းလာသည့် မေးခွန်းများကို အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို ၁၂၄၀ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

