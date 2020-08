(၅၃)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ASEAN Committee in Canberra ၊ ASIALINK ၊ Australia-ASEAN Council တို့ ကြီးမှူး၍ ASEAN-Australia:The Road to Recovery webinar ကို ကျင်းပပြုလုပ်

(၁၈-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ ကင်ဘာရာမြို့)

(၅၃) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ASEAN Committee in Canberra ၊ ASIALINK ၊ Australia-ASEAN Council တို့ပူးပေါင်း၍ ASEAN-Australia : The Road to Recovery webinar ဆွေးနွေးပွဲကို video conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကင်ဘာရာမြို့ အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့်အတူ မြန်မာသံရုံး၊ ကင်ဘာရာမြို့မှ သံအမတ်ကြီး၊ ဦးသာအောင်ညွန့်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့မှ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်၊ ဦးအောင်မျိုးမြင့်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲ၏ အဖွင့်မိန့်ခွန်းကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Minister for Trade, Tourism and Investment ၊ Senator the Hon Simon Birmingham နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ H.E. Dato’ Lim Jock Hoi တို့က ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Minister for Trade, Tourism and Investment၊ Senator the Hon Simon Birmingham က အာဆီယံသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား COVID-19 ကြောင့် ရပ်တန့်ခဲ့ရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဆေးဝါး၊ စားသောက်ကုန်စသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ H.E. Dato’ Lim Jock Hoi က အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများမှ COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် The Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 pandemic ကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အာဆီယံ၏ ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန် ကုန်စည်ဖလှယ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးမှ စီးပွားရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည့် Mr. David Thodey AO ၊ Deputy Chair of the National COVID-19 Coordiantion Commission (Advisory Board)၊ H.E. Mahendra Siregar ၊ Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia ၊ Tan Sri Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid FCB, Co-Chair of the ASEAN Business Advisory Council and President of the ASEAN Business Club ၊ Ms. Christine Holgate, Chair of the Australia-ASEAN Council and Group CEO of Australia Post တို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူနိုင်ငံမဟာမင်းကြီးရုံးမှ မဟာမင်းကြီး Mr. Kwok Fook Seng နှင့် ASIALINK မှ CEO Ms. Penny Burtt တို့မှ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသူများက အာဆီယံနှင့် ဩစတြေးလျတို့အကြား ကုန်စည်စီးဆင်းမှု၊ COVID-19 ကြောင့် ကူးသန်းသွားလာမှုများ ရပ်တန့်ခဲ့ရသော်လည်း အင်တာနက်နည်းပညာကို အသုံးပြုကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် digital economy ပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ COVID-19 အလွန်ကာလတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ video conferencing သို့ အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးမှ ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ပညာရှင်များ၊ Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆွေအပါအဝင် UMFCCI အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှ စိတ်ပါဝင်စားသူ စုစုပေါင်း ၃၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။