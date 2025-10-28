(၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အခမ်းအနားများသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၂၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ကွာလာလမ်ပူ)
(၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်တွင် (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ “အာဆီယံဆု” ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား၊ အာဆီယံသို့ တီမောလက်စ်တေဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား၊ (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး (မျက်နှာစုံညီ)၊ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ- အမေရိကန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး (သီးသန့်)တို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးများ၌ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်သည် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရာတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမဏ္ဏိုင် (၃) ရပ်အကြား အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်မှီခိုနေသည့်အတွက် ကြံ့ကြံ့ခံပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းဖြစ်စေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံမိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံသည် အာဆီယံနှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအကြား ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အပြုသဘောစင်္ကြံတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရေး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး တို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မကြာမီကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်မှန်ပြည့်ဝသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ် ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် အာဆီယံ၏ အခြေခံမူများကို ဆန့်ကျင်လျက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံနေခြင်းသည် အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုလည်း ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။