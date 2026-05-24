(၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲနှင့် တောင် တရုတ်ပင်လယ်တွင် နိုင်ငံများလိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကြေညာချက် အကောင် အထည်ဖော်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါအစည်းအဝေးများသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံ- တရုတ်ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ နှင့် အနာဂတ်အလားအလာများ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ-တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် (၂၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အလားတူ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် နိုင်ငံများလိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကြေညာချက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် နိုင်ငံများလိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းဆိုင်ရာကြေညာချက် (DOC) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ များ နှင့် လက်ရှိညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး (COC) ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
(၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲနှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် နိုင်ငံများလိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကြေညာချက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးတို့သို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် တက်ရောက်(၂၁-၅-၂၀၂၆၊ ကွာလာလမ်ပူ)
