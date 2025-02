(၃၂၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံကော်မတီ (တိုကျို)အစည်းအဝေးသို့ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက် (၂၇-၂-၂၀၂၅ ရက်)

(၂၇-၂-၂၀၂၅ ရက် ၊ တိုကျို)

တိုကျိုမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား သည့် အာဆီယံကော်မတီ(တိုကျို)၏ (၃၂၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အာဆီယံကော်မတီ (တိုကျို) ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မလေးရှား သံအမတ်ကြီး H.E. Dato' Shahril Effendi Abd Ghany က ကြီးမှူး၍ မလေးရှားသံရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးစိုးဟန်သည် ကျန်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံကော်မတီ(တိုကျို)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် လှုပ်ရှားမှုများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်တစ်ဆက်စပ်တည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၂၅ ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာချုပ် H.E. Mr. Koji HANEDA က ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ ကျင်းပမည့် အိုဆာကာ ကန်ဆိုင်းကမ္ဘာ့ကုန်စည် ပြပွဲပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများအပေါ် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် မလေးရှားသံအမတ်ကြီးမှ အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့် H.E. Mr. Koji HANEDA တို့ကို နေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ နေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ စဉ် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့် H.E. Mr. Koji HANEDA တို့သည် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။