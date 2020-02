(၂၉၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ တိုကျိုမြို့)

ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် တိုကျိုမြို့ရှိ မလေးရှားသံရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၂၉၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ အစည်းအဝေး (The 297th Meeting of the ASEAN Committee in Tokyo-ACT) သို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Dato’ Kennedy Jawan မှ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အစည်းအဝေးတွင် ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် (၂၉၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အရှေ့တောင်အာရှဒေသသို့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့သော ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်များ၏ ရလဒ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော Novel Coronavirus နှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ဆောင်‌ရွက်နေသော အစီအမံများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၌ ဆောင်ရွက်နေသော ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတွင် မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဉီးမြင့်သူမှ ပါဝင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၂၉၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများ၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲကို မလေးရှားသံအမတ်ကြီး နေအိမ်၌ ဆက်လက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ Japan International Cooperation Agency (JICA), Executive Senior Vice President Mr. Kazuhiko Koshikawa မှ အထူးဧည့်သည်တော် (Guest of Honour) အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။