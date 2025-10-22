၂၀၂၅ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်သွားရောက် 

(၁၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ စင်ကာပူ)
နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်ဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးခရီး လာရောက်ကြသည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသားကျောင်းသူ (၃၃) ဦးနှင့် ကြီးကြပ်သူအဖွဲ့သည် ၁၄-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ် ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်နှင့် မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ချန်ဂီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။
သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်သည် အဆိုပါလေ့လာရေးအဖွဲ့အား မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့၌ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် Singapore Cricket Club တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံလေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများရရှိစေရန်နှင့် ဒေသန္တရာဗဟုသုတများရရှိစေရန် စင်ကာပူနိုင်ငံ စီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အထင်ကရနေရများဖြစ်သည့် Merlion Park, Gardens by the Bay နှင့် Singapore Oceanarium များသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။
လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ၁၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်နှင့် မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ချန်ဂီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် လိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။