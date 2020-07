၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမျှော်မှန်းချက် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏ အစည်းအဝေး၊ အာဆီယံအပေါင်းသုံး အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ

(၂၀-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမျှော်မှန်းချက် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏ အစည်းအဝေး (Multi-sectoral Brainstorming Discussion on the ASEAN Community Vision Post-2025) အာဆီယံအပေါင်းသုံး အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး (ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting) နှင့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး (East Asia Summit Senior Officials’ Meeting) တို့ကို ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံရေးရာဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးဟောက်ခန့်ဆုမ်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်မှ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမျှော်မှန်းချက် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Nguyen Quoc Dzung က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အာဆီယံ၏ ကဏ္ဍအလိုက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် အာဆီယံ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများက အာဆီယံအသိုက်အဝန်း မျှော်မှန်းချက်-၂၀၂၅ ရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ရရှိသည့် အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံလျက် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန်ကာလ အတွက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမျှော်မှန်းချက်တစ်ရပ် ရေးဆွဲရေး၊ မျှော်မှန်းချက် ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဓိကအချက်များ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန်ကာလတွင် ဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမျှော်မှန်းချက်တစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးသန်းအောင်ကျော်နှင့် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါ်ခင်ကြည်ပြာတို့လည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဆက်လက်ကျင်းပသည့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Nguyen Quoc Dzung က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီယားသမ္မတနိုင်ငံတို့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် အာဆီယံ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများက အရှေ့အာရှမျှော်မှန်းချက်-၂ ၏ အကြံပြုချက်များနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ အာဆီယံနှင့် အပေါင်းသုံးနိုင်ငံများ၏ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးအစီအမံများ၊ COVID-19 အလွန်ကာလတွင် လူမှု-စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ အာဆီယံအပေါင်းသုံး ဒေသတွင်း၌ ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ညနေပိုင်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အရှေ့အာရှထိပ်သီး အစည်အဝေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Nguyen Quoc Dzung က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီယားကိုရီယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ရုရှားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများနှင့် အာဆီယံဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများက အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်အဝေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မနီလာလုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းဝေး တည်ထောင်သည့် (၁၅) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လက်ရှိ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ရာတွင် EAS ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ထုတ်ပြန်မည့် ကြေညာချက်များအပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။