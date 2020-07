၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် “ဗုဒ္ဓနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား (2020 Vesak Day)” ကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးများ စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ခြင်း”

(၃-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့)

“Vesak Day” ဗုဒ္ဓနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ၂-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၀၉၀၀ နာရီ အချိန်၌ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့က ကမကထပြုလုပ်၍ video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ သဘာပတိ၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး၊ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အပါအဝင် သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ ပါကစ္စတန်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဆရာတော်အချို့က ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအရ ငါးပါးသီလခံယူခြင်းနှင့် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား သံဃာတော်များက မဟာယန အစဉ်အလာအရ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အဆုံးအမကို ခံယူခြင်း၊ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ Mahamakut Buddhist University မှ ဆရာတော် Ven. Dr. Phra Anil Sakya နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ Chief Incumbent of Bellanwila Rajamaha Vihara နှင့် Advisor to the Buddhist Library ဖြစ်သူ ဆရာတော် Ven. Dr. Bellwanwila Dhammaratana Nayake Thero တို့က တရားဓမ္မဟောကြားကြပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၅) နိုင်ငံမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်များက မိန့်ခွန်းများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။

အခမ်းအနား၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် Covid-19 ကပ်ရောဂါသည် လူသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ အကြောက်တရားနှင့် စိုးရိမ်မှုကိုလည်း တိုးပွားစေလျက်ရှိကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့သော အချိန်ကာလ၌ ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်မှုမှ လွတ်မြောက်၍ မကြုံစဖူးထူးကဲသည့် ဘေးဒုက္ခကို အေးချမ်းမှုဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်မည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို မျှဝေပေးလိုပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာနှင့် ဥပက္ခောဆိုသည့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကို ကျင့်ကြံပွားများကြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကြီးစိုးမှသာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဤကမ္ဘာလောက၌ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၌ ငြိမ်းချမ်းမှု ကိန်းအောင်းမနေပါက ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆောင်ကျဉ်းနိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးနှင့်အညီ နေ့စဉ် ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် စိတ်ခွန်အားရရှိစေကာ အမုန်းတရား၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင် ဗြဟ္မာစိုရ်တရားလေးပါး၏ စွမ်းအားသည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အဆင့်အတန်းမရွေးဘဲ လွှမ်းခြုံနိုင်သည့်အပြင် မတူညီကွဲပြားမှုများ၊ စိတ်ဒဏ်ရာများကို ကုစား၊ ပြေပျောက်စေလျက် သဟဇာတရှိမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗြဟ္မာစိုရ်တရားလေးပါးနှင့်အညီ နေထိုင်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း၊ လုံခြုံဘေးကင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် မိမိတို့၏ စုပေါင်းစွမ်းအားဖြင့် တည်ဆောက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။