ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဆမာခန်မြို့၌ ကျင်းပသည့် (၄၃)ကြိမ်မြောက် ယူနက်စကို အထွေထွေ ညီလာခံနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဆမာခန်မြို့)
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဆမာခန်မြို့၌ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် (၄၃)ကြိမ်မြောက် ယူနက်စကို အထွေထွေညီလာခံနှင့် ဆက်စပ်အစည်း အဝေးများသို့ မြန်မာသံရုံး၊ ပါရီမြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ညွန့်ဦး ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ယူနက်စကို အထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၃၀-၁၀-၂၀၂၅ ရက်တွင် ဆမာခန်မြို့ရှိ Congress Centre ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Shavkat Mirziyoyev ၊ ဆာဘီးယားနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mr. Aleksandar Vučić နှင့် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mr. Peter Pellegrini တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကာ အိမ်ရှင် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတမှ ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းအထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးများသို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ယူနက်စကိုဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်/သံအမတ်ကြီးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ညီလာခံကာလအတွင်း ပြုလုပ်သည့် ယူနက်စကို၏ အဓိက ကဏ္ဍကြီး(၅)ရပ်ဖြစ်သည့် ပညာရေးကော်မရှင်၊ ယဉ်ကျေးမှုကော်မရှင်၊ သဘာဝသိပ္ပံ ကော်မရှင်၊ လူမှုရေးနှင့် လူသားရေးရာသိပ္ပံကော်မရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက် အလက်ကော်မရှင်တို့၏ အစည်းအဝေးများနှင့် ယူနက်စကို၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ္ဍာရေး၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ အထွေထွေမေးခွန်းများ၊ အစီအစဉ် ထောက်ပံ့မှုနှင့် ပြင်ပဆက်ဆံရေးကော်မရှင်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများသို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးများတွင် ယူနက်စကိုအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်းနှင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ၂၀၂၆-၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့် ဘတ်ဂျက်ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာများ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊ ယူနက်စကိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် အခြားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများဆိုင်ရာကဏ္ဍများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ယူနက်စကို ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်အသစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍနှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ် များကို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များအလိုက် ဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် (၄၃)ကြိမ်မြောက်ယူနက်စကို အထွေထွေ ညီလာခံနှင့် ဆက်စပ်၍ ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် Expo Centre ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၂၅) ကြိမ် မြောက် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကော်မတီ (World Heritage Committee – WHC) ၏ အထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ညီလာခံကာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မလေးရှား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယူနက်စကိုဆိုင်ရာ မလေးရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော “Malaysia & UNESCO: Partnership for Peace” အစီအစဉ်၊ ဥဇဘက် ကစ္စတန်နိုင်ငံ ကျောင်းကြိုနှင့် ကျောင်းတွင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “Advancing ECCE through Commitment and Regional Leadership” အစီအစဉ်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတရုံးနှင့် UNRCCA တို့ပူးတွဲကျင်းပသည့် “A New Central Asia: Path to Shared Development and Prosperity through Culture, Education and Science” အစီအစဉ်၊ ယူနက်စကိုဆိုင်ရာ ရုရှားကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “UNESCO Global Geoparks”ပြပွဲ၊ ရုရှားနိုင်ငံ သိပ္ပံပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “Building Bridges: How science diplomacy and culture shape our future” အစီအစဉ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားကစားဆိုင်ရာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော “Beautiful Taiji, Fit for Life” အစီအစဉ်တို့သို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။