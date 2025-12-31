အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ အီသီယိုပီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ်ရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

(၂၂-၁၂-၂၀၂၅၊ အဒစ်အဘာဘာ)
အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးသည် အီသီယိုပီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကောင်စစ်ရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် H.E. Ambassador Mr. Siraj Reshid အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အဒစ်အဘာဘာမြို့၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-အီသီယိုပီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်နှင့် အထူး/ဝန်ထမ်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးကိစ္စရပ်များ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရောက်ရှိနေသည့် အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံသားများအား ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အီသီယိုပီးယား နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမှုအခြေအနေများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံအား တပ်မတော်မှ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူများ သေဆုံးခဲ့သည်ဟူသော မဟုတ်မမှန်သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်မှန်အားရှင်းပြကာ တပ်မတော်အနေဖြင့် အကြမ်းဖက် ချေမှုန်းရေးစစ်ဆင်ရေးကို (Rules of Engagement- ROE) နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းကာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။