အီတလီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး Italy-Myanmar Business Association မှ ပြုလုပ်သည့် A Regional and Local Perspective on Myanmar’s Economic Outlook ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ ရောမမြို့)

Italy-Myanmar Business Association (IMBA) သည် ၁၁-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် A Regional and Local Perspective on Myanmar’s Economic Outlook ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို Video conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အီတလီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးခိုင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ IMBA ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး၊ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ Italian Trade Agency မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Italian Chamber of Commerce အတွင်းရေးမှူးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Italian Chamber of Commerce အတွင်းရေးမှူးတို့နှင့်အတူ စိတ်ပါဝင်စားသူ (၈၀) ကျော်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအလားအလာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အီတလီနိုင်ငံအကြား လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများ၊ နှစ်ဖက်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍများ၊ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ခြေများနှင့် အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိပြီး နိုင်ငံ၏ GDP အပေါ် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခန့်မှန်းချက်များ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့မည်ဟု ခန့်မှန်းထားမှုများ၊ မြန်မာနှင့် အီတလီနိုင်ငံအကြား လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေများ၊ စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ပါဝင်စားသည့်ကိစ္စနှင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဦးစားပေးသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများနှင့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) ပါ အစီအမံများကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။