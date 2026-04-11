အီဂျစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက (၂၈၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရို ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း  

(၉-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ကိုင်ရို)
အီဂျစ်အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင်ရှိန်သည် ၈-၄-၂၀၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁၀၀ နာရီတွင် ကိုင်ရိုမြို့၊ Sheraton Hotel ၌ ပြုလုပ်သော ၂၈၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ၏ သံရုံးအကြီးအကဲများအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ကိုင်ရိုမြို့ရှိ အာဆီယံ (၉)နိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် ကော်မတီလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေး၌ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည့် အာဆီယံ-ကိုင်ရို ကော်မတီ၏ ၂၀၂၆ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အီဂျစ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးနှင့် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများတွေ့ဆုံ၍ အာဆီယံနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံအကြား စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အလားအလာများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရေး မြန်မာသံရုံးက ဆောင်ရွက်သွားမည့်အစီအစဉ်များကို အဆိုပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို အသီးသီးမျှဝေခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးပြီးနောက် ဗီယက်နမ်သံရုံးက အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများ နှင့် တက်ရောက်လာကြသူများအား နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။