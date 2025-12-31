အီဂျစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက (၂၈၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရို ကော်မတီ အစည်းအဝေးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကော်မတီ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် အား ထိုင်းသံအမတ်ကြီးထံသို့လွှဲပြောင်း

(၁၈-၁၂-၂၀၂၅)
အီဂျစ်အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင်ရှိန်သည် ၁၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကိုင်ရိုမြို့ရှိ Giza Palace Hotel ၌ ပြုလုပ်သော ၂၈၂ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ၏ သံရုံးအကြီးအကဲများအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကိုင်ရိုမြို့ရှိ အာဆီယံသံရုံး (၉) ရုံးမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် ကော်မတီလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေး၌ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်မူကြမ်းအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အာဆီယံ အကြောင်းသိရှိမှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် အီဂျစ်အစိုးရနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံ-ကိုင်ရို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို အသီးသီး မျှဝေခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး၌ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင်ရှိန်က အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အား ထိုင်းသံအမတ်ကြီး ထံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံး၊ ကိုင်ရိုမြို့အနေဖြင့် အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးပြီးနောက် စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးက အာဆီယံ-ကိုင်ရိုကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများနှင့် တက်ရောက်လာကြသူများအား နေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။