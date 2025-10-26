အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၂၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေး ခရီးရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မှ ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၄/၂၀၂၅)မှ နည်းပြအရာရှိကြီးများနှင့် သင်တန်းသားအရာရှိကြီးများအား ၂၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ အထွေထွေဆွေးနွေးရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။