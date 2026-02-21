အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် India Al Impact Summit 2026 သို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်

(၁၉-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ရှိ Bharat Mandapam ၌ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပလျက်ရှိသော “ India Al Impact Summit 2026” သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရင်ဒြာမိုဒီ (Narendra Modi) က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ၂၀ ဦးကျော်၊ နိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်ငံမှ ဝန်ကြီးအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအပါအဝင် စုစုပေါင်း ဝန်ကြီး ၆ဝ ဦး နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Al ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် ၅၀၀ ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး AI နည်းပညာကို လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးချနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစေရေးတို့ကို အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
သံအမတ်ကြီးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် India Al Impact Summit ၂၀၂၆ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းအခမ်းအနားနှင့်အတူ တွဲဖက်ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် AI နည်းပညာပြပွဲသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပြပွဲတွင် Microsoft OpenAli Metal Google နှင့် NVIDIA တို့အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးများ ပါဝင်ပြသခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် Al ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။