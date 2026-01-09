အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဖိတ်ကြားလာသည့် The Light and the Lotus: Relics of the Awakened One အမည်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်မွေတော်အမွေအနှစ်များ ထုတ်ဖော် ပြသသည့်အခမ်းအနားသို့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး တက်ရောက်

(၃-၁-၂၀၂၆ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၃-၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀၀၀နာရီအချိန်တွင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ Rai Pithora Cultural Complex ခန်းမ၌ကျင်းပသော The Light and the Lotus: Relics of the Awakened One အမည်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်မွေတော်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထုတ်ဖော်ပြသသည့် ပြတိုက်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shri Narendar Modi က တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Shri Gajendra Singh Shekhawat, ပါလီမန်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Shri Kiren Rijiju ၊ နယူးဒေလီမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတကာသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့်သံတမန်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Piprahwa ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်မွေတော်များ၊ တစ်မူထူးခြားသည့် ဗုဒ္ဓ၏ရှေးဟောင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ၊ ရှေးခေတ်လက်မှုလက်ရာများနှင့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ပစ္စည်းများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုလိုနီလက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလမှစ၍ နိုင်ငံပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း (၁၂၇)နှစ်အကြာမှသာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ခင်းကျင်းပြသထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။