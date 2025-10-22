အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ မဇ္ဈိမဒေသ-ဗုဒ္ဓဂယာမြို့ရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပရဒေသီသံဃနာယကအဖွဲ့မှ ဆရာတော်ကြီးများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး သာသနာဆိုင်ရာများ လျှောက်ထားသည့် အခမ်းအနားကျင်းပ

(၁၇ – ၁၀ – ၂၀၂၅ ရက် ၊ ဂယာမြို့)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပရဒေသီသံဃနာယကအဖွဲ့မှ ဆရာတော်ကြီးများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး သာသနာဆိုင်ရာများ လျှောက်ထားသည့် အခမ်းအနားအား အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ မဇ္ဈိမဒေသ-ဗုဒ္ဓဂယာမြို့ရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပရဒေသီသံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာတော် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏိဿရ အမှူးပြုသည့် အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်များ တက်ရောက်ကြပြီး ဆရာတော်သာသနာ ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးထွန်း၊ မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော်ထွန်း ကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းဝင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံး တာဝန်ရှိများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိသီတင်းသုံးနေကြသော မြန်မာထေရဝါဒရဟန်းတော်များအားလုံးကို ကိုယ်စား ပြုသည့် ပရဒေသီသံဃနာယကအဖွဲ့ကြီးကို (၁၉၈၁) ခုနှစ်မှာ Burmese Buddhist Sangha Council of India အမည်ဖြင့် ပထမ အကြိမ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တို့တွင် ဒုတိယအကြိမ် နှင့် တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ၁၇-၃-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကုသိနာရုံမြန်မာကျောင်းတိုက်၌ ပရဒေသီသံဃနာယက အဖွဲ့ကြီး ၏(စတုတ္ထအကြိမ်)အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၈-၆-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် နဝမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နယကအဖွဲ့(၄၇)ပါးစုံညီ ဒုတိယအစည်းအဝေးမှ အတည်ပြု ခဲ့ပြီးသည့်နောက် အဖွဲ့ကြီးမှ ဆရာတော်ကြီးအား ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး သာသနာဆိုင်ရာများ လျှောက်ထားသည့် အခမ်းအနားဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။