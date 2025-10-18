အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ High Tea and Cocktail Reception သို့ အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက် (၉-၁၀-၂၀၂၅ ရက်)

(၉-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၉-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ ၁၇:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ ITC Maurya ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသော High Tea and Cocktail Reception သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနား၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာခုံရုံး (International Tribunal on Law of the Sea- ITLOS) တွင် တရားသူကြီး ရာထူးအတွက် ၂၀၂၆ – ၂၀၃၅ သက်တမ်းအတွက် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဧည့်ခံပွဲသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန်ဖြစ်သူ H.E. Shri Sibi George၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ နယူးဒေလီမြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံခြား သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။