အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည်ဖြစ်ရာ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဌာနမှ Additional Secretary ဖြစ်သူ Shri B. Shyam နှင့် ၂၉-၆-၂၀၂၆ ရက် (၁၆း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများ အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဌာနမှ Additional Secretary ဖြစ်သူ Shri B. Shyam နှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် (နယူးဒေလီ၊ ၂၉-၆-၂၀၂၆)
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည်ဖြစ်ရာ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဌာနမှ Additional Secretary ဖြစ်သူ Shri B. Shyam နှင့် ၂၉-၆-၂၀၂၆ ရက် (၁၆း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။