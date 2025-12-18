အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး  ဦးဇော်ဦးချန်နိုင်းမြို့ရှိ Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd သို့ သွားရောက်လေ့လာ

(၁၅-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ချန်နိုင်းမြို့ရှိ Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd ၏ ဆေးဝါးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၏ ဆေးဝါးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေမှုူအခြေအနေကို သွားရောက်လေ့လာ ခဲ့ပါသည်။
သွားရောက်စဉ် သံအမတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆေးဝါးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ တည်ဆောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကိစ္စရပ်များ၊ ချန်နိုင်းမြို့တွင် အိန္ဒိယ၊ မြန်မာစီးပွားရေးစင်တာ တည်ဆောက်ရေးကိစ္စများကိုလည်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။