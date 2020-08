အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် 6th Roundtable of the ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးဒေလီ)

ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) ၏ ၆ ကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲကို ASEAN-INDIA: STRENGTHENING PARTNERSHIP IN THE POST-COVID ERA ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ – ၂၁ ရက်တို့တွင် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Don Pramudwinai၊ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး H.E. Dr. S. Jaishankar နှင့် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် H.E. Dato’ Jock Hoi တို့မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံအသီးသီး၏ သံအမတ်ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ Research and Information System for Developing Countries (RIS) နှင့် ASEAN Studies Centre (ASC) တို့မှ သဘာပတိများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။