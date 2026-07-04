၁-၇-၂၀၂၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဘူဒါဘီမြို့မှာ Minister of State ဖြစ်သူ H.E. Saeed Bin Mubarak Al Hajeri အား အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ) (ASEAN Committee Abu Dhabi – ACAD) မှ သံရုံး အကြီးအကဲများက သွားရောက် ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံမှုသို့ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်း ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံမှုမှာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေး၊ ဒေသနှစ်ခုအကြား ဆက်ဆံရေး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများနှင့် ယင်းတို့ကြောင့် သက်ရောက်မှုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးမှ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်းသည် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီအချိန်၊ Namak restaurant, Dusit Thani Hotel ၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ) (ASEAN Committee Abu Dhabi – ACAD) ၏ အစည်းအဝေးနှင့် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ ၆ လတာ ACAD ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kamal R. Vaswani က ၎င်းတာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်း ကော်မတီ၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွက် ACAD ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Thanh Diep ထံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီအနေဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသစ် တာဝန်ယူမည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဒုတိယ ၆ လတာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် စင်ကာပူ သံအမတ်ကြီးက သံရုံး အကြီးအကဲများနှင့် ဘာသာရပ် တာဝန်ခံ များအား နေ့လယ်စာ စားပွဲဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Minister of State အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံမှု၊ အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ) အစည်းအဝေးနှင့် အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်လွှဲပြောင်းသည့် အခမ်းအနားများကို မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း (၁-၇-၂၀၂၆၊ အဘူဒါဘီ)
၁-၇-၂၀၂၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဘူဒါဘီမြို့မှာ Minister of State ဖြစ်သူ H.E. Saeed Bin Mubarak Al Hajeri အား အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ) (ASEAN Committee Abu Dhabi – ACAD) မှ သံရုံး အကြီးအကဲများက သွားရောက် ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံမှုသို့ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်း ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။