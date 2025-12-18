အာဆီယံ-ရုရှားဆက်ဆံရေး (၃၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များ ကျင်းပရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

(၁၆-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ နေပြည်တော်)
၂၀၂၆ ခုနှစ်သည် အာဆီယံ-ရုရှား ဆက်ဆံရေး (၃၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နှစ် ဖြစ်သည့် အတွက် အာဆီယံ-ရုရှား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်အကြား ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်၌ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စတုရင်္ဂဗလခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်၏ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်း ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီး များက ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ အာဆီယံ-ရုရှား ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိရာ ရုရှားနိုင်ငံဘက်က ကျင်းပရန် အဆိုပြုလာသော ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အခြားအစီအစဉ်များအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု ဆွေးနွေးသွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ယင်းနောက် အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဝန်ကြီးဌာနများမှ အကြံပြုထည့်သွင်းထားသည့် အစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အာဆီယံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံအကြား ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် များက အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
