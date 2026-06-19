အာဆီယံ-ရုရှားဆက်ဆံရေး (၃၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၁၈-၆-၂၀၂၆ ရက်၊ ကာဇန်)
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာဇန်မြို့ရှိ Kazan Expo ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ-ရုရှားဆက်ဆံရေး(၃၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ ဗလာဒီမာ ပူတင် နှင့် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ ဖာဒီနန် မားကို့စ် ဂျူနီယာ တို့က ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ခေါင်းဆောင်များက အာဆီယံ-ရုရှားမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံနှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြား အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့် အလားအလာများနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ခေါင်းဆောင်များက ကာဇန်ကြေညာစာတမ်း၊ အာဆီယံ-ရုရှား ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက်၊ အာဆီယံ-ရုရှား စွမ်းအင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ ကြေညာချက်နှင့် အာဆီယံ-ရုရှား လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၆-၂၀၃၀) တို့ကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးတွင် အာဆီယံ-ရုရှားခေါင်းဆောင်များ၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ပူးတွဲသဘာပတိများ၏ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၆-၆-၂၀၂၆ ရက်တွင် လည်းကောင်း၊ အာဆီယံ-ရုရှားအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၁၇-၆-၂၀၂၆ ရက်တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
****************