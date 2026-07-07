အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ် ကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်သဘောနေ့လယ် စာစားပွဲသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတက်ရောက် (၅-၇-၂ဝ၂၆၊ ရီရတ်ဒ်)

ရီရတ်ဒ်မြို့ Diplomatic Quarter ရှိ အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ်ကော်မတီ (ASEA- Riyadh Committee -ARC) ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၏ နေအိမ်၌ ၅-၇-၂၀၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ်ကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးသည် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် အာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေများနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်လာသည့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Yasunari Morino မှ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ်ကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများသည် စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး၊ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးနှင့်ဇနီး တို့က အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် ဇနီးနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။