အာဆီယံ-မော်စကိုကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပထမအကြိမ် အာဆီယံ-မော်စကိုအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက်

(၁၇-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ မော်စကို)
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းသည် ၁၇-၂-၂၀၂၆ ရက်နေ့တွင် ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကြီးမှူးပြုလုပ်သည့် ပထမအကြိမ် အာဆီယံ-မော်စကိုကော်မတီအစည်းအဝေး(First Meeting of the ASEAN Moscow Committee-AMC)သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Cebu မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံဝန်ကြီးအဆင့်နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများအတွင်း ဆွေးနွေးမှုများ၏ အဓိကအချက် များကို ကော်မတီအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ၃၅ နှစ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပမှုအခြေအနေ၊ အာဆီယံနေ့၊ အာဆီယံမိသားစုနေ့၊ အာဆီယံ-မော်စကို သံအမတ်ကြီးများ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တက်ရောက် လာသည့် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများက ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့မှု၊ မတ်လ၌ လွှတ်တော်ခေါ်ယူ၍ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်သွားရန်ရှိမှုနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့်အညီ မိတ်ဝတ်မပျက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိမှုတို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။